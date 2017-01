Após imbróglio com Ponte Preta, promessa acerta saída para o Napoli

Resolvido

O jovem atacante Leandrinho, de 18 anos, será jogador do Napoli. Em 2015, Leandrinho jogou oito partidas pela Ponte Preta. No ano seguinte, o atacante tinha que se reapresentar ao clube, mas não apareceu. Com sondagens de clubes europeus, como Real Madrid-ESP e Hamburgo-ALE, o jogador não queria retornar ao clube campineiro.



Com contrato em vigor, a Macaca foi à justiça cobrar seus direitos e o imbróglio entre o clube e o atleta começou. Por meio de uma ordem judicial, ficou decidido que o primeiro contrato profissional de Leandrinho teria que ser com a Ponte, ou teria que ser paga uma indenização. Por isso, o presidente da Ponte foi até Nápoles negociar com o clube italiano e acertou o negócio por 600 mil euros (aproximadamente R$ 2 milhões de reais). Por meio do presidente do clube, Aurelio De Laurentis, no Twitter o atleta foi anunciado:

- Bem vindo, Leandrinho. - escreveu Aurelio.

A contratação foi confirmada pelo diretor-financeiro da Ponte Preta, Gustavo Valio, ao site oficial da equipe campineira:

- O presidente Vanderlei Pereira e eu estivemos pessoalmente na Itália, reunidos com o diretor geral do Napoli, e após longa negociação conseguimos o ressarcimento, que será pago em fevereiro para a Ponte. Uma vez que o atleta claramente não queria mais atuar pela Ponte e optou pelo time italiano, nós empreendemos todo o esforço para que a Ponte tivesse seus direitos respeitados e, assim que os valores forem ressarcidos, iremos retirar a ação em curso na Justiça Trabalho.

