Após ouro no Rio, Martine e Kahena voltam com vitória às regatas 

Campeãs olímpicas nos Jogos do Rio 2016 na classe 49er FX, Martine Grael e Kahena Kunze estrearam com vitória em 2017.

A dupla conquistou a medalha de ouro no Miami Midwinter, primeira competição depois da Olimpíada, com 13 pontos perdidos. Em segundo lugar chegaram as americanas Paris Henken/Helena Scutt, com 24 pontos, e as norueguesas Ragna Agerup/ Maia Agerup ficaram com o bronze, somando 35 pontos.

A competição, que começou no sábado, contou com 11 regatas e 10 duplas participantes. Ao longo da disputa, as brasileiras estiveram sempre na liderança conseguindo sete primeiros lugares, três segundos e um terceiro. Martine e Kahena foram as campeãs em 2015 e no ano passado levaram o bronze.

O evento serviu como preparatório para as classes 49er, 49er FX e Nacra para etapa da Copa do Mundo de Vela, que será disputado entre 23 e 29 de janeiro, em Miami.

