Após perder invencibilidade de 40 jogos, Zidane diz: "Sabíamos que iria acontecer em algum momento"

A derrota para o Sevilla no último domingo acabou com a invencibilidade de 40 jogos do Real Madrid. O jogo no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán foi emocionante e decidido apenas nos minutos finais com gols de Sergio Ramos, contra, e Jovetic. O técnico madrilenho Zinedine Zidane exaltou o feito de sua equipe e disse que sabia que uma hora e revés aconteceria.

– Precisamos seguir em frente. Sabíamos que a derrota ia acontecer em algum momento e agora todos os jogos vão ser complicados. É uma pena que tenhamos concedido os gols faltando apenas cinco minutos para acabar. Ficamos a cinco minutos da vitória – analisou Zidane.



Agora o Real Madrid, com 40 pontos, fica com apenas um de vantagem para o Sevilla, com 39, o que dá mais emoção ao Campeonato Espanhol. O Barcelona, em terceiro, tem 38.



– Os dois times jogaram muito bem e nós só precisávamos segurar o resultado por esses cinco minutos. É difícil aceitar depois da nossa performance. A derrota é um pouco dura para nós, mas é assim que as coisas acontecem no futebol e devemos continuar bem – concluiu.



