Árbitro de vídeo pode ser usado no Brasileirão deste ano

Experiência inédita no Mundial de Clubes, o árbitro de vídeo pode retornar em 2017. E em gramados brasileiros. Nesta quarta-feira, Lukas Brud, secretário da International Board — órgão que cuida das regras do futebol —, admitiu a possibilidade do uso da tecnologia no Campeonato Brasileiro.

— O uso de árbitros de vídeo no Brasil está sujeito a eles preencherem todos os requisitos e todo o treinamento, mas o Brasil está fazendo um bom trabalho até agora. Vamos nos encontrar com eles nos próximos meses para ver os avanços, para ver como estão se desenvolvendo, e acho que vão começar (a utilizar) assim que for possível — disse Brud, em Zurique, em entrevista ao Globoesporte.com.

Em seguida, Brud revelou que o primeiro país a utilizar o recurso será a Holanda, já no começo deste ano - muito possivelmente ainda em janeiro.



— Uma dúzia de países está se preparando para testes, inclusive o Brasil. Todos estão fazendo treinamento de árbitros, o que nós chamamos de "experiências offline". Esperamos que os primeiros jogos sejam realizados ainda neste mês, na Holanda, onde todo o protocolo seria usado. E nos próximos três ou quatro meses outros países vão fazer experiências em jogos amistosos. E mais tarde, no segundo semestre de 2017, muitas ligas vão implementar os árbitros de vídeo nas competições — finalizou.



