Argel reafirma desejo de contar com Alan Costa, Geferson e Fred no Vitória: "Interessam"

Interesse

Argel Fucks segue de olho nos jogadores da dupla Gre-Nal. A fim de reforçar o Vitória para 2017, o técnico mostra interesse nos colorados Alan Costa e Geferson e no gremista Fred.

Na noite desta quinta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha, o treinador que salvou a equipe baiana do rebaixamento em 2016 elencou as razões para desejar o trio:

— São jogadores que interessam. O Geferson é um jogador com potencial fantástico. Normal que haja desgaste no Inter, é natural. Mas ninguém chega na Seleção por acaso ou por padrinho. Chegou por qualidade e vemos no dia a dia que tem. Daqui a pouco, respirar ares diferentes faça bem a ele. Alan Costa, também. Foi titular na Libertadores com o Aguirre e comigo também — disse Argel.

Leia mais:

Vasco anuncia a contratação de Muriqui

Mercado da bola: as novidades desta quinta no futebol brasileiro

Em nota, Grêmio afirma que desistiu do negócio com Kayke



Sobre Fred, Argel citou outros fatores que o fizeram pensar no defensor gremista. Entre esses, a bola parada.

— Conheço do Figueirense, Avaí. Bate muito bem falta, no mercado brasileiro existem poucos — falou. — Todo bom jogador sempre é bem-vindo. E pelo conhecimento de mercado muito grande que temos, buscamos jovens de qualidade para montar um time aguerrido.



Argel ainda falou sobre a passagem pelo Inter em 2016. Deu ênfase às suas conquistas, como o título gaúcho, e comentou um ponto que fez falta para o clube na temporada passada.

— D'Alessandro fazia muita falta. Comigo foi fantástico, mas fez sua escolha e fez uma falta danada pela liderança. Remontamos a equipe e deu, sim, bons frutos. Saímos sabendo que demos o melhor. Deixamos as portas abertas e futebol é assim: amanhã ou depois acaba voltando.



*ZHESPORTES