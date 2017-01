Argélia perde para a Tunísia e se complica na Copa Africana

Zebra





Foto: KHALED DESOUKI / AFp

A Argélia perdeu para a Tunísia por 2 a 1, nesta quinta-feira, e ficou perto da eliminação na Copa Africana de Nações-2017 (CAN-2017).

Leia mais:

Manchester United ultrapassa Real Madrid como clube mais rico

Maradona prevê duelo equilibrado entre Napoli e Real Madrid

Kaká não descarta transferência para o futebol mexicano



Depois de um decepcionante 2 a 2 contra o Zimbábue, os argelinos, que chegaram às oitavas de final da última Copa do Mundo, se complicaram no grupo B. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 5 minutos, Aissa Mandi abriu o placar para a Tunísia e Naim Sliti ampliou, de pênalti, aos 21. Os argelinos diminuíram, nos acréscimos, com um gol de Sofiane Hanni.

Para se classificar, a Argélia precisa vencer o favorito Senegal na última rodada. A Tunísia joga contra o Zimbábue. Se os argelinos forem eliminados, a CAN-2017 vai perder uma de suas grandes estrelas, Riyad Mahrez, que foi eleito o melhor jogador africano de 2016.