Atacante do Fluminense sofre acidente de carro em São Paulo

Está bem

O atacante Michael, de 23 anos, esteve envolvido em um acidente de carro na madrugada deste domingo. De acordo com o Fluminense, o jogador está em observação em um hospital, mas fora de perigo, após sofrer uma pancada na cabeça. O acidente ocorreu em Rio Preto, no interior de São Paulo, e o carro que o jogador estava, no banco de carona, colidiu com uma vaca na estrada.

A assessoria do clube das Laranjeiras informou que o atacante, que defendeu o América-MG no último Brasileirão, se apresentaria ao Flu nesta segunda-feira para o início da pré-temporada no Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva.

Leia mais:

Conca desembarca no Rio com festa da torcida do Flamengo no Galeão

Corinthians negocia com o meia Fellipe Bastos, ex-jogador do Grêmio

Goleada da Juventus e recorde do Real Madrid: os destaques dos jornais esportivos desta segunda



Ainda não há previsão para Michael se juntar ao elenco comandado pelo técnico Abel Braga, que iniciou os trabalhos no CT no dia 4 de janeiro. A permanência do atacante no clube em 2017 também é incerta, já que o treinador e a diretoria dizem que o plantel tricolor está com muitos jogadores.

*LANCEPRESS