Atacante Kayke terá de passar por preparação especial no Santos

Pré-temporada

Além de Ricardo Oliveira, que está com caxumba e sem previsão de retorno, outros dois jogadores terão cuidados especiais durante a pré-temporada do Santos. Segundo a comissão técnica do Peixe, o atacante Kayke e o zagueiro Cleber precisarão de trabalhos extras na academia.

Kayke passou por uma cirurgia no joelho direito em 2015, quando estava no Flamengo, mas não se recuperou como deveria no Yokohama Marinos, do Japão.

- Na parte médica, o Kayke teve uma cirurgia no joelho, o que não impede de jogar. Precisa de atenção nos músculos do joelho. Não sei qual foi o problema com o Grêmio. É uma lesão comum. Está bem - disse o chefe do departamento médico do Santos, Rodrigo Zogaib.

Já o zagueiro Cleber, que veio do Hamburgo, da Alemanha, esteve em apenas sete jogos na última temporada e precisa igualar a força na musculatura das coxas.

- O Cleber se apresentou com alguma diferença de força muscular. Está sendo corrigido. É um atleta que executa carga diferenciada de treinamentos. Algumas vezes no campo, outras na academia. É um trabalho especial, que temos cuidado, mas não vejo problemas. Com o decorrer do tempo, até pela entrega dele nos treinos, não teremos problemas e vai estar totalmente com o grupo - completou Celso Rezende, preparador físico.