Atacante Keirrison está perto de acerto com time português

Foto: Giuliano Gomes / Gazeta do Povo

Considerado uma das principais revelações do futebol brasileiro na década passada, o atacante Keirrison acabou não vingando. Apesar de ter vestido as camisas de Coritiba, Palmeiras, Santos, Benfica e Barcelona, o atleta acabou não conseguindo se consolidar e em pouco tempo foi da fama para o ostracismo.



Após acertar sua saída do Londrina, clube pelo qual atuou em 2016, Keirrison está próximo de fechar com o Arouca, clube que disputa a primeira divisão de Portugal. O jogador inclusive está na Europa para realizar exames médicos e, se tudo correr dentro da normalidade, assinar contrato com o clube português.

Com a camisa do Londrina em 2016, Keirrison participou de 30 partidas e marcou oito gols. Números modestos perto do que já apresentou na carreira, principalmente em 2009, quando fez 24 gols em 35 jogos pelo Palmeiras e foi comprado pelo Barcelona por 14 milhões de euros.



