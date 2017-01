Athletic Bilbao vence o Barcelona na Copa do Rei

2 a 1

Mesmo com nove jogadores em campo, o Athletic Bilbao segurou o Barcelona e venceu por 2 a 1 no Estádio de San Mamés, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, dia 11 de janeiro, no Camp Nou.

O time da casa até demorou, mas abriu a contagem aos 25 minutos. Iniesta deu um passe errado, Aduriz iniciou a jogada, Raúl García cruzou e o próprio Aduriz cabeceou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0.

A vantagem ainda aumentou três minutos depois, com Williams. Nos minutos finais da primeira etapa, o Barça reclamou de um pênalti em cima de Neymar, mas o juiz nada marcou.

O panorama do confronto mudou logo aos sete minutos da segunda etapa. De falta, Lionel Messi recolocou os visitantes na partida. A equipe melhorou e foi para cima dos adversários, pressionando pelo gol de empate até os minutos finais.

O Bilbao perdeu Raúl García aos 29, que foi expulso após receber o seu segundo cartão amarelo por falta em Neymar. A equipe dona da casa se complicou mais ainda pouco depois, aos 35, quando Iturraspe também levou vermelho depois de derrubar o craque brasileiro.

No entanto, não foi suficiente para que a equipe de Luis Enrique passasse à frente. Messi ainda acertou a trave no minuto final de jogo e não conseguiu melhorar a situação do Barcelona para o jogo de volta.

