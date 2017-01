ATL GreNal: a reapresentação do Grêmio e a situação de Anderson no Inter

Dupla Gre-Nal

O ATL GreNal desta sexta-feira tratou da reapresentação gremista e da trajetória de Anderson no Inter. A partir desses assuntos, os debatedores focaram boa parte do programa.



Iniciando a temporada 2017, o Tricolor voltou aos trabalhos na quinta-feira após um discurso de Romildo Bolzan e Renato Portaluppi. A mesa, então, recordou os objetivos gremistas nesses primeiros meses.



— Ele (Bolzan) falou, no gramado da Arena ainda, logo depois de ser campeão, que quer ganhar o Gauchão — recordou Luciano Potter.



O foco do Grêmio no Estadual tem relação ao tempo que não vence a competição. Há cinco edições que o rival vence todas.



Mas o momento é de dificuldade no Inter e reestruturação. No meio-campo, o time convive com a presença de um atleta que ainda não apresentou grandes resultados. Anderson, trazido sob grande expectativa, não correspondeu.



— Teve dois anos para apresentar uma coisa que teve pouquíssimo resultado. Mas, para mim, o Anderson do segundo semestre do Inter, que é sofrível, o era um dos poucos oásis de talento — opinou Rodrigo Adams.



Duda Garbi respondeu que nas principais vitórias coloradas o atleta não estava em campo.



*ZHESPORTES