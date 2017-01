ATL GreNal: colorados Seijas e D'Ale no mesmo time e a triste história do atacante que o Grêmio queria

Dupla Gre-Nal

O primeiro esboço de time de Antônio Carlos Zago no Inter e a lesão do centroavante Gabriel Fernández, uruguaio que foi pretendido pelo Grêmio, foram os assuntos comentados pelos integrantes do ATL GreNal nesta quarta-feira.



O colorado Lelê Bortholacci elogiou o fato de Antônio Carlos ter testado Seijas e D¿Alessandro juntos no mesmo time.

— Se tomarmos como base o treino que o Antônio Carlos comandou na terça, é bem possível que a gente veja Seijas e D'Alessandro no mesmo time. A formação que treinou seria quase um 4-3-3, com Diego e Roberson na frente. Fico bastante feliz que o Inter esteja fazendo treinos táticos, ao contrário do que ocorria ano passado — sustentou Lelê.



Quando falaram de Grêmio, Luciano Potter comentou o rompimento nos ligamentos cruzados do joelho esquerdo do atacante Gabriel Fernández, que chegou a vir a Porto Alegre, mas não passou nos exames médicos do Tricolor:

— Esse programa foi unânime ao dizer que o Grêmio agiu corretamente quando reprovou o Gabriel Fernández nos exames médicos. Dias depois, está aí o tamanho do acerto. É uma história triste, porque seria a grande oportunidade do jogador em um clube grande. Eu, se fosse ele, aceitaria a ajuda que o Grêmio ofereceu para o tratamento.

Ouça o programa na íntegra:

