ATL GreNal: confiança na renovação de Douglas com o Grêmio e a passagem de Ariel pelo Inter

Dupla Gre-Nal

A possível renovação do meia gremista Douglas e a passagem do centroavante Ariel pelo Inter foram os destaques do ATL GreNal desta quarta-feira.



Apesar das notícias de que Douglas teria propostas para deixar o Grêmio, Duda Garbi mostrou confiança na permanência do jogador:

— O presidente Romildo disse que a pedida do Douglas para renovar está dentro dos padrões. Acho que tudo vai se encaminhar bem. O Grêmio não pode perdê-lo. Ele é uma das referências do time.



No Inter, o assunto foi o aproveitamento do centroavante Ariel na temporada de 2016. O jornalista Rodrigo Adams levantou a questão se o argentino teria sido, de fato, testado. O colorado Luciano Potter opinou:

— O Ariel tem um estilo de jogo que o time todo tem que jogar para ele. Ele mostrou no Inter muita dificuldade no domínio de bola, passe e finalização. Mas sobrou vontade e raça. Ele acabou se transformando em uma liderança do grupo. Os jogadores gostavam dele. Mas acho que são muitos defeitos para um centroavante. Não valeria a pena o Inter permanecer com ele.

Ouça o programa na íntegra:

