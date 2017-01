ATL GreNal: decepção com as contratações do Grêmio e D'Ale e Seijas no mesmo time no Inter

Dupla Gre-Nal

O anúncio do atacante Jael pelo Grêmio e os treinamentos do Inter foram os assuntos do ATL GreNal desta quinta-feira.



Duda Garbi está decepcionado com os rumos das contratações do Grêmio. Segundo ele, a direção não está atendendo às expectativas dos torcedores:

— Estou preocupado. Por mais que o Grêmio venha a público dizendo que precisa vender para contratar jogadores de peso, eu não esperava o Jael. Não avalio um trabalho apenas por títulos. E se o Grêmio realmente quer conquistar a Libertadores, tem que fazer mais.



Leia mais:

Reforços em casa: o que Nico e Seijas podem dar ao Inter em 2017?

Reforços em casa: o que Bolaños e Fernandinho podem dar ao Grêmio em 2017?



No Inter, os colorados do programa opinaram sobre D¿Alessandro e Seijas no mesmo time – opção que vem sendo testada pelo técnico Antônio Carlos Zago nos treinamentos da pré-temporada.

— Seijas e D¿Alessandro juntos darão ao time algo que o Inter não tinha no ano passado: a posse de bola. Gosto dessa ideia – falou Lelê Bortholacci.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES