ATL GreNal: Grêmio está devendo o fazedor de gols e a declaração de Aylon no Inter

Dupla Gre-Nal

O ATL GreNal desta quinta-feira repercutiu as largadas de Inter e Grêmio na temporada. A declaração de Aylon sobre o gramado do estádio Beira-Rio e as opções do Grêmio para o ataque foram alguns dos assuntos abordados.



Lelê Bortholacci explicou o contexto do vídeo com áudio vazado em que Aylon diz que o gramado do Beira-Rio lembra um campo de Série B.

— O gramado realmente está horroroso, mas é porque a grama foi replantada. Esse é um procedimento normal dos grandes clubes. Daqui a duas semanas já vai estar verdinho novamente — falou Lelê.



O produtor cultural concordou com o discurso do reforço Roberson sobre o Inter ter um ano difícil. Atacante foi apresentado na tarde desta quarta.

— Acho normal que o Roberson preveja um ano difícil. Até porque, ele tem toda razão. O fato de um clube grande jogar a Série B não significa necessariamente que ele vai conseguir subir. Jogar contra o Inter vai ter um gostinho especial para os adversários.

Quando o assunto foi o Grêmio, o jornalista Rodrigo Adams lembrou que o Tricolor ainda está sem um diretor executivo no departamento de futebol:

— O Grêmio merece uma crítica e um elogio nesse início de temporada. O fator negativo é a ausência de um executivo de futebol. E o positivo é que todo o time do ano passado foi mantido.

Adams ainda espera pelo centroavante prometido pela direção:

— O Grêmio tem quatro bons atacantes: Luan, Pedro Rocha, Everton e Bolaños. Mas precisa de um nove de ofício, para mudar um jogo.

