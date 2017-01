ATL GreNal: Grêmio precisa contratar jogadores experientes e o papel de D'Alessandro no Inter

Dupla Gre-Nal

No ATL GreNal desta terça-feira, os integrantes do programa estiveram apreensivos com a demora de Grêmio e Inter em anunciar contratações. Rodrigo Adams entende que o Grêmio não pode ficar na dependência apenas das categorias de base para reforçar o grupo:



— O Grêmio precisa montar um grupo. Temos um bom time para dar a largada na temporada, mas os guris da base que forem promovidos não podem ficar sem o respaldo de jogadores experientes. Afinal, o ano será cheio de competições.



O apresentador Rafinha disse não se recordar do centroavante Kayke, que desembarcou em Porto Alegre para fazer exames médicos no Tricolor.

— O que me chamou atenção no Kayke foi o número baixo de jogos (166 partidas, conforme dados do Soccerway) para um atleta de 28 anos. Mas se for anunciado pelo Grêmio, espero que ele venha com vontade de provar que tem condições de estar em um clube grande — comentou.

Sobre o Inter, Luciano Potter lembrou a importância de ter um atleta como D¿Alessandro para encarar o desafio de trazer o Colorado de volta à Série A:

— O D'Alessandro não chega só para ser o camisa 10. Ele vem para ser um elo entre a torcida e o time e para tentar recuperar a confiança do vestiário. Vai ter um papel importantíssimo no grupo.

