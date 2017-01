ATL GreNal: Kayke seria apenas uma aposta do Grêmio e expectativa por Nico López no Inter

Dupla Gre-Nal

A notícia de que o atacante Kayke não vem mais para o Grêmio teve repercussão no ATL GreNal desta sexta-feira. E a aposta do Inter em Nico López para ser um dos destaques do time em 2017 também foi comentada pelos integrantes do programa.



O gremista Duda Garbi não se mostrou muito decepcionado com o desfecho negativo do negócio envolvendo Kayke.

— Acho que o Grêmio teria que contratar um atacante que não deixasse dúvida na torcida. Sinceramente, não saberia o que esperar do Kayke. Tenho lá minhas dúvidas se o clube perde muito ao não trazê-lo. Era apenas uma aposta — comentou.



Quando falaram de Inter, o jornalista Luciano Potter lembrou que Nico López tem tudo para despontar no Colorado esse ano:

— Nico López é um reforço do Inter para esse ano. Espero que ele esteja recuperado do problema que tinha na arcada dentária, o que aumentava o risco de lesões. A torcida espera ainda muito dele, até porque ele não apresentou nada. É como se ele não tivesse chegado a Porto Alegre. Mas acho que vale o voto de confiança.



