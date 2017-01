ATL GreNal: o bom negócio do Grêmio com Léo Moura e a saída de William do Inter

Dupla Gre-Nal

Os laterais-direitos dominaram as atenções dos integrantes do ATL GreNal desta terça-feira. Pelo Grêmio, a confirmação da contratação de Léo Moura. Já no Inter, a repercussão foi em cima da nota oficial divulgada por William onde ele afirma que não renovará com o clube.



Rodrigo Adams entende como positiva a chegada de Léo Moura para o Tricolor:

— Acho que a contratação do Léo Moura foi um baita negócio de ocasião. É um cara que pode jogar em duas funções, inclusive, eventualmente substituindo o Douglas durante uma partida. Além disso, até onde a gente sabe, é superprofissional — já que nunca foi de se envolver em polêmicas. Para compor o grupo em um ano longo, acho que vale.

O colorado Lelê Bortholacci se posicionou a respeito da situação de William – o jogador deseja ir para a Europa.

—O William está sendo profissional. Ele está fazendo o que qualquer jogador que estava no grupo do Inter ano passado faria se recebesse proposta semelhante. Não vejo nenhum problema no fato de ele querer sair – opinou Lelê.

