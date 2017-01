ATL GreNal: o colombiano na mira do Grêmio e a boa contratação do Inter

Dupla Gre-Nal

O interesse do Grêmio pelo colombiano Ángelo Rodríguez e o anúncio do lateral-esquerdo Uendel pelo Inter estiveram presentes no ATL GreNal desta terça-feira.



O jornalista Duda Garbi assistiu a um vídeo do atacante colombiano e não gostou do que viu.

— Ao contrário do que se especulava na segunda, não está tão certo que o Grêmio vai desembolsar R$ 5 milhões pelo colombiano Ángelo Rodríguez. Vi um vídeo dele e, particularmente, fiquei assustado. Achei ele truculento, trombador – observou Duda.



No Inter, Lelê Bortholacci saudou a chegada do lateral-esquerdo Uendel para o Colorado:

— Gostei da contratação do Uendel. É um jogador que a gente conhece. Que ele tenha sucesso por aqui. E fica claro que a direção, com as últimas contratações, está priorizando a linha de zaga.

