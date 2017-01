ATL GreNal: o peso de Douglas no Grêmio e o confronto do Inter na Copinha

Dupla Gre-Nal

Nesta segunda-feira, o ATL GreNal falou sobre as críticas de alguns torcedores de que o meia gremista Douglas teria voltado fora do peso ideal do período de férias. O Inter na Copa SP também foi destaque.



Sobre Douglas, o gremista Duda Garbi mandou um recado a quem reclamou da barriguinha saliente do jogador:

— Vi alguns torcedores criticando o Douglas, reclamando que ele teria voltado acima do peso das férias. Essas pessoas precisam entender que a barriguinha mais saliente é normal no Douglas. Não atrapalha em nada o futebol dele.



Duda também falou sobre o perfil de jogadores que o Grêmio está tentando contratar neste início de ano.

— O perfil de contratações que o Grêmio está buscando é de jogadores promissores ou afirmados, que estejam esquecidos. Conversei no final de semana com um empresário que me disse que o mercado não está favorável. Os clubes brasileiros precisam ter muita criatividade — comentou Duda.

No Inter, a partida entre o Colorado e o Corinthians nesta segunda-feira, pela Copa São Paulo, a partir das 20h, foi destacada por Luciano Potter.

— Inter e Corinthians estão invictos até agora na Copa SP. Juntos, os dois times somam 13 títulos — lembrou Potter.

