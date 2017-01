ATL GreNal: Paulão é patrimônio do Inter e o ritmo lento de contratações do Grêmio

Dupla Gre-Nal

As opções para a zaga do Inter em 2017 e a demora da direção do Grêmio para anunciar reforços foram destaques do ATL GreNal desta segunda-feira.



O colorado Lelê Bortholacci, de volta das férias, comentou sobre a impaciência da torcida com a possibilidade do zagueiro Paulão permanecer no grupo do Inter.

— O Paulão acabou sendo eleito pela torcida como um dos vilões da queda para a Série B. Só que o fato é que o jogador tem contrato com o clube, ou seja, é um patrimônio. Acho que a direção está agindo de forma correta, tendo cautela. Não adianta sair queimando todo mundo — falou Lelê.



No segundo bloco, o gremista Rodrigo Adams manifestou preocupação com o ritmo das contratações do Tricolor. Segundo ele, a torcida está assustada:

— A torcida do Grêmio esperava que viessem reforços pontuais para qualificar o grupo. Nem estou me referindo a pacotão. Sei que temos um bom time, mas é mais do que necessário melhorar o elenco, considerando o grande número de competições que disputaremos.

