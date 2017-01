Atlético-GO divulga nota sobre desaparecimento de treinador

Palavra oficial

O Atlético-GO emitiu uma nota oficial na tarde desta segunda-feira sobre o desaparecimento do treinador Marcelo Cabo. No texto, o clube explica que está cooperando com a família e com as autoridades. Confira

Nota oficial



O Atlético Clube Goianiense ainda não tem notícia do técnico Marcelo Cabo. O treinador foi visto pela última vez na madrugada de sábado para domingo (15/01). As imagens do circuito interno de segurança do edifício onde ele mora no Jardim Goiás registraram o momento em que Marcelo entrou no seu carro, estacionado à frente da portaria, e saiu.

O treinador não compareceu ao treinamento realizado na manhã desta segunda-feira e o clube já acionou a Polícia Militar. O caso também foi registrado na Delegacia de Investigações Criminais de Goiás.

O clube está em contato com a família e se colocou à disposição dela e das autoridades competentes para a solução do caso com a maior brevidade possível.