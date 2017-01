Atlético-MG apresenta novos uniformes para temporada 2017 

De roupa nova

Na manhã desta segunda-feira, o Atlético Mineiro divulgou as fotos do uniforme que será utilizado até o lançamento oficial da nova coleção da Topper, fornecedora de material esportivo do clube.

Nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), a equipe sub-17 do Galo estreia na Copa São Paulo diante do Novo, time do Mato Grosso do Sul, com o novo uniforme. Na próxima semana, o Atlético embarca para os Estados Unidos, onde fará jogos pela Florida Cup, e também utilizará o uniforme.

A fornecedora de material esportivo do Galo assinou contrato com o clube mineiro por quatro temporadas e substituirá a Dryworld. O lançamento da coleção 2017 ainda não teve a data divulgada, no entanto, a previsão é que aconteça em abril. A nova camisa estará à venda nas lojas oficiais do clube a partir desta terça-feira.



* Lancepress