Atlético-PR apresenta Jonathan e Felipe Gedoz

Novas caras





Foto: Fabio Wosniak / Fabio Wosniak/Site Oficial do Atlético-PR

O lateral-direito Jonathan e o meia-atacante Felipe Gedoz, dois dos cinco reforços confirmados para 2017, foram apresentados nesta segunda-feira (16), no CAT Alfredo Gottardi. Os atletas realizam pré-temporada com o elenco desde a última quinta-feira. Jonathan e Gedoz receberam as camisas rubro-negras das mãos de Luiz Sallim Emed, presidente do Conselho Administrativo do Clube. O lateral vestirá a número 2, enquanto que o meia-atacante será o 10 do Furacão neste ano.

Jonathan, 30 anos, participou de quatro edições da Copa Libertadores na carreira e já trabalhou com o técnico Paulo Autuori.

– Antes da chegada ao Atlético Paranaense, o Paulo Autuori me ligou, falou do projeto e que tinha interesse de contar comigo neste ano. Em outras entrevistas, eu já tinha comentado que ele foi o melhor treinador com quem já trabalhei na carreira – disse Jonathan. – Espero ajudar o clube neste ano complicado, que tem Libertadores e outros campeonatos difíceis – acrescentou.

Felipe Gedoz da Conceição tem 23 anos e também tem experiência na competição continental. Na edição de 2014, chegou até a semifinal do torneio com o Defensor, do Uruguai. Gedoz disputou 10 partidas, marcou quatro gols e foi o vice-artilheiro da competição.

–Estou muito feliz de chegar ao Atlético Paranaense. Queria agradecer ao presidente e à comissão técnica – afirmou o meia-atacante. –Com esta solidez da equipe do ano passado, com os reforços de agora, todos entrosados e com o mesmo objetivo, o Atlético pode conseguir coisas maravilhosas neste ano – completou o reforço atleticano.

As fichas técnicas

Jonathan

Nome: Jonathan Cícero Moreira

Posição: Lateral-direito

Data de nascimento: 27 de fevereiro de 1986

Local de nascimento: Conselheiro Lafaiete (MG)

Clubes em que atuou: Cruzeiro-MG (2004 a 2010), Santos-SP (2011), Internazionale-ITA (2011 a 2015), Parma-ITA (2012) e Fluminense (2015 e 2016).

Títulos conquistados: Campeonato Mineiro (2006, 2008 e 2009), Copa Libertadores (2011), Campeonato Paulista (2011) e Copa da Primeira Liga (2016).

Títulos com a Seleção Brasileira: Copa dos Campeões do Mundo Sub-17 (2002) e Campeonato Mundial Sub-17 (2003).

Felipe Gedoz

Nome completo: Felipe Gedoz da Conceição

Posição: Meia-atacante

Data de nascimento: 12 de julho de 1993

Local de nascimento: Muçum (RS)

Clubes em que atuou: Defensor-Uruguai (2012 a 2014), Club Brugge-Bélgica (2014-2016)

Títulos conquistados: Torneio Internacional da China com a Seleção Brasileira (2014), Copa da Bélgica (2014–15), Campeonato Belga (2015–16) e Supercopa da Bélgica (2016).