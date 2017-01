ATP divulga a lista de inscritos no Brasil Open

Tênis

Foi divulgada nesta quarta-feira a lista de tenistas inscritos no Brasil Open, ATP 250 que será realizado no Pinheiros, em São Paulo, de 27 de fevereiro a 5 de março.



O uruguaio Pablo Cuevas, atual bicampeão, será o cabeça de chave. Atualmente, o tenista é o número 22 do mundo. Os espanhóis Albert Ramos e Pablo Carreño, 26º e 31º da ATP, são os outros dois nomes mais fortes em termos de ranking. A lista de famosos inclui ainda o português João Sousa, o argentino Federico Delbonis e o italiano Fabio Fognini.

Leia mais:

Do passeio de Murray a nova decepção com "australiano rebelde", os destaques do dia em Melbourne

Murray não toma conhecimento de russo e vai à terceira fase na Austrália

Federer leva susto no terceiro set, mas avança e encara Berdych



Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva são os brasileiros que garantiram vaga direita na chave. Com o qualifying e os três convites da organização, o número de representantes do país ainda pode crescer.



A lista completa de inscritos e os rankings:

Pablo Cuevas (URU) - 22º

Albert Ramos (ESP) - 26º

Pablo Carreno Busta (ESP) - 31º

João Sousa (POR) - 37º

Federico Delbonis (ARG) - 44º

Fabio Fognini (ITA) - 48º

Diego Schwartzman (ARG) - 54º

Thomaz Bellucci (BRA) - 62º

Facundo Bagnis (ARG) - 65º

Horacio Zeballos (ARG) - 68º

Gastão Elias (POR) - 77º

Renzo Olivo (ARG) - 79º

Guido Pella (ARG) - 81º

Thiago Monteiro (BRA) - 83º

Gerald Melzer (AUT) - 87º

Carlos Berlocq (ARG) - 90º

Dusan Lajovic (SRB) - 94º

Rogério Dutra Silva (BRA) - 100º

Victor Estrella (DOM) - 103º



*ZHESPORTES