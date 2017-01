 ATP divulga lista completa do Rio Open

Saiu a escalação





Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

A ATP divulgou nesta quarta-feira a lista com os tenistas que disputarão a chave principal do Rio Open apresentado pela Claro, de 20 e 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

A lista é encabeçada por Kei Nishikori, número 5 do ranking, e por Dominic Thiem, número oito, e seguida pelos dois últimos campeões do torneio: David Ferrer (21º) e Pablo Cuevas (22º). Os finalistas das três edições anteriores do Rio Open, Alexander Dolgopolov, Fabio Fognini e Guido Pella, também confirmaram presença. Os brasileiros Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro são outros dos destaques do maior torneio da América do Sul. O

A lista divulgada se completa com o italiano Paolo Lorenzi, os portugueses João Sousa e Gastão Elias, o francês Stephane Robert, o austríaco Gerald Melzer e o sérvio Dusan Lajovic. Destaque também para o ex-top 10, Tommy Robredo, que depois de cirurgia no pé busca um retorno aos melhores postos do ranking mundial.

Com apenas 23 dos 32 jogadores confirmados, a chave ficará completa após a definição dos quatro tenistas do Rio Open qualifying, quatro convidados da organização do evento, sendo um desses reservado pra tenistas da lista A+ da ATP e uma vaga de special exempt.

– Vamos contar novamente com uma lista de jogadores com estilos interessantes. Os nossos dois top 10, Nishikori e Thiem, são os favoritos ao título mas, a exemplo do ano passado, o ranking não garante títulos. É muito positivo também ver o Thiago Monteiro se juntando ao Thomaz Bellucci em chaves de ATP 500. Os dois já tiveram bons resultados no Rio e, com o empurrão da torcida, podem ir longe também – disse Luiz Procopio Carvalho, diretor do torneio.