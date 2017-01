Atual campeã, Costa do Marfim perde e é eliminada da Copa Africana

Surpresa

Atual campeã e uma das favoritas na Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim perdeu para o Marrocos por 1 a 0 no Stade d'Oyem, nesta terça-feira, e está eliminada da competição. No outro jogo da chave, o Congo venceu Togo por 3 a 1 e se classificou em primeiro no Grupo C.

O único gol da partida saiu apenas aos 19 minutos do segundo tempo. Rachid Alioui fez belo chute de fora da área, marcou e classificou sua seleção em segundo lugar, com seis pontos. O Congo passou em primeiro lugar, com sete pontos, após bater o Togo por 3 a 1 no Stade de Port-Gentil. Junior Kabananga abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Firmin Mubele Ndombe ampliou aos nove da segunda etapa. Kodjo Laba até diminuiu para os adversários, mas Paul-Jose M'Poku garantiu a vitória aos 35 minutos.

Nas quartas de final, as equipes enfrentam quem se classificar no Grupo D, que tem Egito, Gana, Uganda e Mali, e será definido nesta quarta-feira. Os jogos da próxima fase serão disputados no sábado e no domingo.

