Aubameyang marca, mas Gabão só empata com Burkina Faso na Copa Africana de Nações

Tropeço dos anfitriões

O Gabão empatou com Burkina Faso por 1 a 1, nesta quarta-feira, e se complicou no grupo A da Copa Africana de Nações 2017. É o segundo empate dos donos da casa – na estreia, o Gabão havia ficado no 1 a 1 com Guiné-Bissau, que encara Camarões às 17h.

O gol da seleção anfitriã saiu dos pés da estrela Pierre-Emerick Aubameyang, aos 38 minutos de jogo, após cobrança de pênalti. O jogador do Borussia Dortmund empatou a partida.



Antes, Burkina Faso tinha aberto o placar com um gol de Prejuce Nakoulma, aos 23 minutos do primeiro tempo. Cerca de 35 mil pessoas foram ao Estádio da Amizade de Libreville torcer pela seleção da casa.

Na última rodada do grupo, no domingo, Gabão vai jogar contra Camarões, enquanto Burkina Faso enfrenta Guiné Bissau.

*AFP