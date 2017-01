Avenida, Santa Cruz, Guarani-VA e Lajeadense organizam torneio antes da Divisão de Acesso

Só clássicos

Para movimentar a pré-temporada e deixar com ritmo de competição, os clubes dos vales do Taquari e do Rio Pardo organizaram um torneio entre Avenida, Guarani, Lajeadense e Santa Cruz. A promoção é do grupo Gazeta e tem patrocínio da Cigha.

Serão duas semifinais, que foram sorteadas: Avenida x Lajeadense e Guarani x Santa Cruz, em ida e volta. A final será em Santa Cruz do Sul, nos Eucaliptos. Se só o Santa Cruz for para a final, a decisão será disputada nos Plátanos.

SEMIFINAIS

Avenida x Lajeadense

Ida: 13 de fevereiro, Eucaliptos

Volta: 16 de fevereiro, Arena Alviazul

Guarani x Santa Cruz

Ida: 14 de fevereiro, Edmundo Feix

Volta: 17 de fevereiro, Plátanos

FINAIS

20 de Fevereiro

Disputa do 3º lugar — Santa Cruz do Sul

Decisão — Santa Cruz do Sul