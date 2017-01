B.J. Penn é nocauteado por Yair Rodríguez no retorno ao UFC

Sem chance

Aos 38 anos, a carreira de B.J. Penn parece mesmo estar próxima do fim. Na noite deste domingo, em Phoenix, o havaiano foi nocauteado no início do segundo round pelo mexicano Yair Rodríguez, de 24 anos, na luta principal do UFC Fight Night 103.

Penn voltava de um período de dois anos e meio de inatividade. Rodríguez dominou o combate e, no início do segundo assalto, derrubou o rival com um chute frontal e concluiu o nocaute técnico com socos até que o árbitro interrompesse o duelo.

B.J. Penn, que já foi campeão dos meio-médios e dos leves no UFC, não vence uma luta desde novembro de 2010, quando nocauteou Matt Hughes. Depois, empatou com John Fitch em fevereiro de 2011. Desde então, sofreu derrotas para Nick Diaz, Rory MacDonald, Frankie Edgar e Yair Rodríguez — as duas últimas no peso pena.



Rodríguez é uma das grandes apostas do UFC. Com 10 vitórias e uma derrota na carreira, ele está invicto com seis vitórias no Ultimate — sobre Leonardo Morales, Charles Rosa, Dan Hooker, Andre Fili, Alex Caceres e Penn. Ele foi o campeão da primeira edição do The Ultimate Fighter América Latina.