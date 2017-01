Barcelona admite que contratou Neymar antes de prazo legal da Fifa

Polêmica

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e seu antecessor, Sandro Rosell, admitiram à Justiça da Espanha que fecharam a contratação de Neymar junto ao Santos antes do prazo legal permitido pela Fifa, e pagaram 10 milhões de euros na negociação. O acordo foi finalizado em dezembro de 2011, e o jogador tinha contrato com o clube santista até agosto de 2014.

A contratação foi autorizada pelo então presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro (morto em 2016). Segunda a entidade máxima do futebol, os contratos só podem ser fechados quando faltar menos de seis meses para o fim do outro vínculo – nos demais casos, é preciso negociar o valor da rescisão.

Leia mais:

Grêmio deve definir contratação de Gabriel Fernández nesta quarta

Dirigente da Juventus garante renovação de Dybala e frustra planos do Real Madrid

Zidane deve renovar com Real Madrid por maior salário do mundo para técnicos



O caso foi encerrado após o Barcelona aceitar uma multa de 6 milhões de euros às autoridades da Espanha. Em depoimento prestado em julho de 2014, Rosell declarou que haviam outros clubes interessados no jogador brasileiro e, por isso, adiantou o dinheiro para assegurar que Neymar fecharia com o Barça. O estafe de Neymar tinha uma carta do então presidente do Santos, Luis Alvaro Oliveira Ribeiro, que os autorizava a negociar.

– Havia outros clubes com outras cifras. Então, quando voltamos a acertar por 40 milhões de euros [...] o pai de Neymar me disse: "Isto é o sinal?". E então eu lhe disse: "Muito bem, quanto quer de sinal?". "Quero 10 [milhões de euros]". "Pois te daremos o sinal de 10". Sorte que ele me pediu, senão eu teria oferecido. Eu teria dito: "Veja, não quer nada adiantado?" – afirmou Rosell, em gravações e transcrições obtidas pelo Globoesporte.com.

A admissão por parte do Barcelona deixa claro que, no jogo entre os dois times pelo Mundial de Clubes, em dezembro de 2011, Neymar já tinha um acordo válido com a equipe espanhola. O atacante foi contratado oficialmente pelo Barça em junho de 2013.

*LANCEPRESS