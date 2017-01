Barcelona afasta dirigente que minimizou importância de Messi

Pegou mal

O Barcelona destituiu nesta sexta-feira seu diretor de relações institucionais com a Federação Espanhola, após declarações de que Lionel Messi "é o melhor", mas não seria tão bom sem o restante das estrelas do clube.

"O Barcelona destituiu Pere Gratacós por ter expressado publicamente opiniões pessoais que não coincidem com os pensamentos da entidade, depois do sorteio de quartas de final da Copa do Rei, realizado hoje em Madri, informou o clube em nota. "A decisão foi tomada por Albert Soler, diretor de Esportes Profissionais, que assumirá diretamente a nova função de maneira imediata", completou.

Leia mais:

Barcelona pega Real Sociedad e Real encara Celta na Copa do Rei

Historiador da tática no futebol fala sobreo impacto do Barça de Guardiola

Diego Costa discute com membro da comissão técnica e fica fora de jogo

A demissão de Gratacós acontece logo após o dirigente afirmar na sexta-feira que Messi "é o melhor", mas não seria tão bom caso não jogasse ao lado das outras estrelas do clube.

— Messi é uma pessoa das mais importantes da equipe, mas quem se classificou (às quartas de final da Copa do Rei) foi toda a equipe. Leo sem Neymar, sem Suárez, sem Iniesta, sem Piqué, não seria tão bom jogador, mas é evidente que Messi é o melhor jogador — declarou Gratacós, ao ser perguntado sobre a situação da renovação de contrato de Messi com o Barça.

Pouco antes do anúncio da demissão, Luis Enrique, técnico do Barcelona, não quis entrar em polêmica, afirmando que ouviu "todas as declarações e ele (Gratacós) falou que Leo Messi é o melhor. É com isso que eu fico", declarou Luis Enrique, sem querer colocar lenha na fogueira.

*AFP