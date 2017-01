Barcelona não libera jogadores para prêmio The Best da Fifa

Ausências

O Barcelona não terá nenhum jogador presente na cerimônia do prêmio The Best, da Fifa, nesta segunda-feira. Através de um comunicado oficial, a direção do clube confirmou que Lionel Messi – que concorre ao prêmio de melhor do mundo contra Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann –, Luis Suárez, Iniesta e Piqué, indicados na seleção do ano da entidade, não irão a Zurique.

De acordo com a nota publicada no site do clube catalão, a decisão foi tomada para que eles priorizem a preparação para o jogo contra o Athletic Bilbao, quarta-feira, no Camp Nou, pela Copa do Rei. No jogo de ida, o time do País Basco venceu por 2 a 1, o que obriga o Barça a buscar uma vitória em casa para seguir na competição.

Com isso, quem representará o clube na cerimônia de gala da Fifa será a direção, com o presidente Josep Maria Bartomeu à frente. Na Europa, especula-se que a decisão seja uma maneira de desvalorizar a nova premiação da entidade, que neste ano se separou da Bola de Ouro, do jornal L'Équipe. Também acredita-se que a decisão indique a vitória de Cristiano Ronaldo no prêmio.

*ZHESPORTES