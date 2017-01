Bayern bate Bremen e mantém vantagem na ponta

Alemão

Neste sábado, o Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 2 a 1 no Weser-Stadion e segue com sua vantagem de três pontos na liderança do Campeonato Alemão. O resultado complica a vida dos donos da casa, que são os primeiros fora da zona de playoffs.



O primeiro tempo de partida foi agitado e com chances para os dois lados. No entanto, quando o time da casa começou a se empolgar, os visitantes jogaram um balde de água fria e abriram o placar. Os bávaros foram superiores durante todo período.



Aos 30 minutos, Ribery recebeu a bola do lado esquerdo, foi ao fundo e cruzou, a bola passou pela área e Robben chegou finalizando e fazendo 1 a 0. Aos 46, Alaba fez ótima cobrança de falta com o pé esquerdo e colocou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro Felix Wiedwald.



Na segunda etapa, aos oito minutos, o Bremen armou um rápido contra-ataque, Junuzovic carregou e deu belo passe para Kruse, que passou por Alaba e chutou forte, tirando de Neuer e fazendo 2 a 1. O time de Munique precisou segurar a pressão nos minutos finais e conquistou os três pontos.



LEIPZIG VENCE E SEGUE PERTO DO BAYERN

Em confronto na Red Bull Arena, o RB Leipzig venceu o Hoffenheim por 2 a 1 e segue na cola do Bayern de Munique. Já os adversários perdem a chance de se aproximar dos primeiros colocados.



O primeiro gol saiu aos 18 minutos do primeiro tempo para os visitantes, dos pés de Nadiem Amiri. Aos 38, Timo Werner deixou tudo igual e incendiou o jogo. O Hoffenheim perdeu Sandro Wagner expulso aos 15 da segunda etapa. E, aos 32, Marcel Sabitzer marcou o gol da virada do Leipzig.



VEJA OUTROS RESULTADOS DA RODADA:

Darmstadt 1 x 6 FC Cologne

Ingolstadt 3 x 1 Hamburger SV

Wolfsburg 1 x 2 Augsburg