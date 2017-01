Bayern de Munique empresta zagueiro Badstuber ao Schalke 04  

Mercado da bola

Nesta terça-feira, o alemão Holger Badstuber foi emprestado pelo Bayern de Munique ao Schalke 04. Depois de sofrer uma série de lesões e ficar sem espaço no clube bávaro, o zagueiro, que também atua como lateral-esquerdo, foi repassado para os Azuis Reais até o fim desta temporada.

— Holger merece jogar. É um jogador que esteve lesionado com frequência, mas agora está bem fisicamente e quer jogar por mais minutos. Por isso, pediu que o emprestássemos para o Schalke. Ficamos felizes em concordar — explicou o executivo-chefe do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

No Bayern de Munique desde as categorias de base, Holger jogou apenas 127 minutos nesta temporada. Em dezembro de 2012, o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho e ficou quase dois anos sem jogar. Depois, teve uma entorse no tendão, uma ruptura do músculo da coxa, fraturou o tornozelo e sofreu lesões musculares no último ano. Nas redes sociais, Badstuber agradeceu ao Bayern e seus torcedores.

— Vocês sempre me mantiveram com fé e levarei todos no meu coração onde quer que eu vá. Obrigado pelo apoio maravilhoso. Sempre fui bom em olhar para o futuro. Isso que estou fazendo agora. Estou ansioso para ajudar meu novo time e especialmente jogar futebol, é claro — escreveu.

