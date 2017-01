Bayern de Munique reabre a Bundesliga contra o Freiburg

Campeonato Alemão

Confiante na capacidade do Bayern, Robben renovou contrato com o clube bávaro até o fim da próxima temporada Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Depois de uma primeira parte da temporada irregular, o líder Bayern de Munique vai reabrir o Campeonato Alemão contra o Freiburg, pela 17ª rodada, com o objetivo de mostrar que já está em alto nível para vencer a Bundesliga e reconquistar a Liga dos Campeões.



— As ambições são enormes. Queremos vencer esse primeiro jogo e dar um sinal. Queremos alcançar o ritmo imediatamente e acredito que progredimos, mas as palavras não são nada. O que vale é dentro do campo — falou o astro holandês Arjen Robben, que acabou de renovar com o clube até o fim da próxima temporada.

O recomeço da disputa vai permitir que o técnico italiano Carlo Ancelotti possa saber se o mês de pausa, com uma concentração em Doha, permitiu resolver as questões que surgiram depois de um início instável.

O Bayern, regular no segundo semestre de 2016, fechou o ano com uma vitória convincente por 3 a 0 contra o Leipzig. O time chegou aos 39 pontos (três à frente do vice-líder Leipzig) e mostrou sua melhor face: foi agressivo, ofensivo e dominou do jogo.

Mas algumas falhas de concentração custaram caro. No grupo da Liga dos Campeões, a equipe ficou atrás do Atlético de Madrid e vê o vice líder Leipzig ameaçar a hegemonia bávara no alemão, com a apenas três pontos a menos que o Bayern.

— Temos que entrar concentrados em todos os jogos. Não podemos achar que já ganhamos antes de jogar — lembrou o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge.

Entre os jogadores que precisa melhorar está Thomas Müller. Autor de 20 gols na temporada passada, neste ano o atacante conseguiu balançar as redes apenas uma vez, dia 10 de dezembro, depois de sete meses de seca.

Müller está em dívida nesta temporada: depois de sete meses sem balançar as redes, marcou só um gol no campeonato Foto: KARIM JAAFAR / AFP

As escolhas de Ancelotti também levantaram desconfianças. Durante meses, Müller jogou na ponta em um esquema 4-3-3, mas o atacante prefere jogar pelo meio, acompanhando o centro-avante.



— Sou uma mistura de meia e atacante. Mas o que eu quero é estar na lista de artilheiros outra vez — disse Müller.

Além disso, Ancelotti vai ter que administrar as baixas do zagueiro Jerome Boateng e do meia espanhol Thiago, que não voltarão nas próximas semanas.

Depois do reinício da Bundesliga, na sexta-feira, o campeonato continua no sábado com seis jogos. O Leipzig, que surpreende na segunda colocação, recebe o Eintracht Frankfurt, outra revelação da temporada.

O Borussia Dortmund, com uma decepcionante sexta colocação a 12 pontos do líder, vai tentar recuperar a força contra o Werder Bremen.

*AFP