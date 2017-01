Bayern multará jogadores que não falarem alemão fluentemente

Para conversar

Há um ano e meio no Bayern de Munique, Douglas Costa tem sido um dos destaques do time comandado por Carlo Ancelotti. Apesar disso, o ex-jogador do Grêmio terá de voltar às aulas para receber seu salário de forma integral. Por uma decisão do presidente Uli Hoeness, o clube passará a multar os jogadores que não tiverem facilidade com o idioma alemão – caso do meia gaúcho e do português Renato Sanches, por exemplo.

– No vestiário, é preciso voltar a falar alemão. A língua une. Caso contrário, são criados vários pequenos grupos. Se uma pessoa não pode participar da conversa, isso é algo negativo. Falarem inglês, francês ou português não é bom sinal. Se os jogadores estrangeiros não aprenderem alemão, vão ter de pagar uma multa. É muito simples – disse Hoeness, que recentemente deixou a prisão após um ano e meio por fraude fiscal, em entrevista ao jornal alemão Bild.

Douglas Costa é um dos três brasileiros do elenco do Bayern. Rafinha e Thiago Alcântara, naturalizado espanhol, já falam o alemão com propriedade. Ao todo, a equipe de Munique conta com 16 estrangeiros. A imprensa portuguesa destacou que, com a recomendação do mandatário do clube bávaro, o jovem Renato Sanches será um dos atletas que terá de voltar aos bancos da escola.

