Belfort e Gastelum se encaram pela primeira vez antes do UFC Fortaleza

Frente a frente

Escalados para fazer a luta principal do UFC Fortaleza, que ocorrerá no dia 11 de março, Vitor Belfort e Kelvin Gastelum fizeram a primeira encarada promocional para o confronto válido pela categoria dos médios.



O brasileiro e o americano estiveram presentes em encontro com a imprensa nesta terça-feira para promover o combate e ficaram frente a frente pela primeira vez. Depois de alguns segundos de tensão na hora da encarada, os rivais não se cumprimentaram após o encontro. Assista!



Além de Belfort x Gastelum, o UFC Fortaleza ainda conta com as participações de nomes como Mauricio Shogun e Bethe Correia no show.

Confira as lutas anunciadas até o momento para o UFC Fortaleza:

Vitor Belfort x Kelvin Gastelum

Edson Barboza x Beneil Dariush

Mauricio Shogun x Gian Villante

Paulo Borrachinha x Alex Nicholson

Bethe Correia x Marion Reneau