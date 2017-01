Bellucci cai diante de francês Mahut na estreia em Sidney

Tênis

O brasileiro Thomaz Bellucci, atual número 61 do ranking, não conseguiu fazer frente ao francês Nicolas Mahut, 39º, na madrugada deste domingo e acabou eliminado na estreia do ATP 250 de Sidney. A partida teve parciais de 6/2 7/6(2) e durou 1h20min.



A dedicação ao circuito de duplas parece não ter tirado de Mahut a habilidade para jogar simples. Em um primeiro set de altíssimo nível, o francês perdeu apenas dois pontos em seus games de saque e converteu duas das quatro quebras que teve à sua disposição para fechar a parcial em 6/2, sem dar chances ao brasileiro.



Leia mais:

Djokovic vence final em Doha e acaba com sequência de vitórias de Murray



No set seguinte, Mahut chegou a ter 4/2 de vantagem e sacou para o jogo, mas acabou quebrado pelo brasileiro. Com a definição sendo levada ao tie-break, Bellucci abriu 2-0 e parecia estar esboçando uma reação. No entanto, Mahut venceu 7 pontos seguidos e liquidou a partida. O francês agora enfrentará o segundo favorito do torneio, o uruguaio Pablo Cuevas.



O Brasil segue vivo na chave de simples com Thiago Monteiro. Na madrugada desta segunda-feira (no Brasil), o cearense enfrenta o britânico Daniel Evans, 66º colocado, pela primeira rodada.