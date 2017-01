Bellucci decepciona e cai para Tomic na estreia do Australian Open

O sonho acabou

O paulista número um do Brasil e 62º do mundo, Thomaz Bellucci, decepcionou na estreia do primeiro Grand Slam da temporada e caiu com muita facilidade diante do australiano Bernard Tomic, 27º do mundo, que encara o veterano dominicano Victor Estrella Burgos.

Tomic precisou de apenas 1h37 para superar Bellucci em 6/2 6/1 6/4 tendo convertido 12 aces contra 10 do paulista de Tietê, que cometeu 27 erros não-forçados contra 22 do australiano, que disparou 38 bolas vencedoras contra 20 do brasileiro.

A partida começou dura para o lado do brasileiro, que cometeu erros sequenciais com backhand e acabou quebrado no segundo game. Sólido com forehand, Tomic abriu 3/0 sem muitas dificuldades e ainda pressionou o brasileiro no game seguinte em que precisou salvar beakpoint e fechar game. O australiano, com apoio da torcida, seguiu sólido confirmando seus games sem muita dificuldades, Bellucci, por sua vez, seguiu trabalhando mal com backhand e foi quebrado com forehand venco o australiano fechar o primeiro set.

Na segunda etapa, Tomic seguiu controlando a partida apesar do péssimo rendimento com primeiro serviço, tendo encaixado apenas 39% dos seus primeiros serviços. Entretanto, Bellucci, que teve três breakpoints desperdiçados no terceiro game, seguiu vacilando com golpes de definição, e assim foi quebrado no quarto e sexto game, mesmo colocando o rival em posição de defesa nos games e foi dominado no placar.

No terceiro set, Bellucci se aproximou de Tomic nas trocas de bolas, apertou na devolução e tentou pressionar. Firme com saque, o canhoto de Tietê resistiu, até que viu o australiano arriscar na devolução de saque no nono game, converter a quebra crucial e sacar para a partida.

Na segunda rodada do torneio, o número dois da Austrália encara o dominicano Victor Estrella Burgos, que venceu o esloveno naturalizado britânico Aljaz Bedene por 7/6 (7) 7/5 0/6 6/3.