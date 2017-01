Benfica massacra o Leixões e avança às semifinais da Taça de Portugal

Goleada

O Benfica massacrou o Leixões, da Segunda Divisão, por 6 a 2, e avançou às semifinais da Taça de Portugal. O atacante Mitroglou foi o grande nome da partida ao marcar três vezes. Jonas voltou a ser titular e deixou a sua marca. Pizzi e André Almeida completaram a goleada.

No Estádio da Luz, o Benfica praticamente matou o jogo na primeira etapa. Logo aos 21, Pizzi aproveitou corte errado do zagueiro e bateu de fora da área. Dez minutos depois, André Almeida ampliou, após tentar cruzar e a bola passar por todo mundo e entrar.

O terceiro foi do brasileiro Jonas, que pegou rebote e guardou. No fim da etapa, o Leixões ensaiou uma reação, com Porcellis.

No segundo tempo, começou o show de Mitroglou. Ele anotou o quarto do Benfica em cobrança de pênalti. Porcellis ainda descontaria novamente para o Leixões. Mas o atacante grego tava a todo vapor e aproveitou rebote do goleiro para fazer o quinto. Ele ainda teve tempo de ampliar nos acréscimos.

*Lancepress!

