Boca Juniors busca atacante do Benfica para substituir Tevez

O Boca Juniors está atento ao mercado. Após perder Carlos Tevez, que assinou com o Shanghai Shenhua, da China, o clube argentino retomou o interesse pelo atacante do Benfica, Óscar Junior Benítez, que está emprestado ao Braga, também de Portugal.



De acordo com o jornal argentino Clarín, o Boca tem a intenção de comprar metade do passe de Benítez e futuramente negociar a transação completa do jogador diretamente com o Benfica.

As opções para o ataque do clube de Buenos Aires passaram a ser reduzidas após a saída de Carlitos. Segundo o jornal, Benítez é o alvo desejado pelo treinador Guillermo Barros Schelotto, que trabalhou com o jogador nas categorias de base do Lanús.

