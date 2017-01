Botafogo acerta o empréstimo do atacante Joel, do Cruzeiro

Futebol

O dia do Botafogo nesta quinta-feira nos bastidores esteve muito agitado. Além da negociação por Paulão e do embarque de Guilherme para a pré-temporada no Espírito Santo, a novidade, agora, é que o atacante Joel é o novo reforço do Glorioso para a temporada que está para começar.

O camaronês chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim desta temporada, e preenche a última lacuna efetiva que havia no elenco alvinegro. Faltava um atacante de velocidade, e a preferência da diretoria era por um jogador que também atuasse como centroavante.



Joel esteve emprestado ao Santos no ano passado e marcou sete gols em 35 partidas. No Glorioso, ele faz exames médicos e assina contrato em General Severiano, nesta sexta-feira. De noite, embarca para Domingos Martins (ES), onde o elenco alvinegro vem trabalhando.



A negociação - já finalizada - foi revelada pelo gerente de futebol do clube, Antonio Lopes, após o treino desta quinta. O dirigente



– Estão chegando dois jogadores. Um é o Guilherme e outro é o Joel, que, possivelmente, chegará amanhã – explicou.



