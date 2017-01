Botafogo conta com 34 jogadores na pré-temporada no Espírito Santo 

Preparação

A delegação do Botafogo embarcou para a pré-temporada na manhã desta terça-feira, e ninguém foi preterido dentre os remanescentes do ano passado. O grupo que seguiu para o Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, só não conta com o meia Gegê, emprestado ao ABC, o volante Andreazzi e o atacante André Luís.

Leia mais

Kleber Gladiador aprova a ideia do Coritiba de contratar Ronaldinho

Presos desde outubro, corintianos recebem soltura da Justiça do Rio

Lateral do City terá que pagar R$ 158 mil por comentário na internet



Confira a lista dos 34 presentes:

Goleiros: Gatito Fernández, Helton Leite e Saulo (Victor Hugo deixou o grupo que está na Copa São Paulo e chega ainda nesta terça ao parque).

Laterais-direitos: Luis Ricardo, Jonas e Marcinho.

Zagueiros: Carli, Emerson Silva, Renan Fonseca, Marcelo, Igor Rabello e Emerson.

Laterais-esquerdos: Victor Luís, Gilson e Yuri.

Volantes: Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Matheus Fernandes, Bochecha e Fernandes.

Meias: Montillo, Camilo, João Paulo e Leandrinho.

Atacantes: Roger, Sassá, Canales, Renan Gorne, Vinícius Tanque, Rodrigo Pimpão e Pachu.

* Lancepress