Brasil-Pel assina contrato com clube do ex-volante Emerson

Acordo de cinco anos

Pai do ex-volante Emerson, Aloísio (E), assinou o contrato ao lado do presidente do Brasil-Pel, Ricardo Fonseca

Pai do ex-volante Emerson, Aloísio (E), assinou o contrato ao lado do presidente do Brasil-Pel, Ricardo Fonseca Foto: Carlos Insaurriaga / Brasil-Pel / Brasil-Pel

Em 2017, o Brasil-Pel retomará o trabalho de categorias de base. Por isso, nesta quarta-feira, o clube assinou contrato com o Fragata FC, do ex-volante Emerson, para que os jovens que farão parte do projeto possam treinar no local. O acordo tem validade de cinco anos.

O evento de assinatura ocorreu nas instalações do próprio centro de treinamento, que até então era usado por atletas do Fragata. O presidente xavante, Ricardo Fonseca, e o presidente do Fragata, Aloísio da Rosa, pai do ex-jogador, assinaram o contrato.

Leia mais:

Juventude estreia com empate na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Quem é Khevin, o guarda-costas do sistema defensivo do Grêmio

Caxias empresta meia Tinga a clube que disputará a Libertadores



As inscrições para a nova escolinha do Brasil-Pel iniciam no dia 1º de fevereiro — mesmo dia em que começam as avaliações para as categorias sub-15 e sub-17.

Nome do CT

Caberá ao torcedor do Brasil-Pel escolher o nome do local de treinamentos da base. As sugestões devem ser feitas para o e-mail promocao@gebrasil.com.br até o dia 13 de janeiro, com nome e telefone do participante e a sugestão de nome para o CT. O resultado da promoção será divulgado no dia 16 de janeiro.

*ZHESPORTES