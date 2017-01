Brasil perde no Mundial de handebol, mas vai às oitavas de final 

Na França

A Seleção Brasileira masculina encarou, nesta quinta-feira, sua participação no Grupo A do Mundial da França com uma derrota contra a Rússia por 28 a 24. Mesmo com a terceira derrota na competição, o Brasil fica em quarto lugar e vai às oitavas de final contra o primeiro colocado no Grupo B. Espanha e Eslovênia se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h45, para decidir qual será o adversário canarinho.



Na fase classificatória, o time canarinho marcou 121 gols em 248 tentativas (49% de aproveitamento) e converteu 11 dos 14 tiros de 7 metros marcados, nove deles convertidos por Chiuffa. O maior goleador foi José Guilherme de Toledo, com 26 gols marcados, mas o com maior aproveitamento foi Alexandro Pozzer, com 77%.



Entre os goleiros, Maik tem um gol, 44 defesas e 35% de aproveitamento. Já Bombom soma 61 bolas salvas e teve rendimento equivalente a 24%. No total, foram 61 bolas salvas em 207 tentativa, com três defesas nos 11 arremessos de 7 metros.



As oitavas serão disputadas neste sábado, com o Brasil entrando em quadra às 17h45min.