Brasil perde para a Rússia e pegará a Espanha no Mundial de Handebol

Inimigo íntimo

O Brasil entrou em quadra já classificado, mas a partida valia muito. No jogo da fase de grupos do Mundial de Handebol da França, o time brasileiro foi derrotado pela Rússia por 28 a 24 em Nantes. Com o resultado, o Brasil ficou em quarto lugar e com a a última vaga destinada ao Grupo A. Terá como rival a temida Espanha, treinada pelo ex-técnico do Brasil na Olimpíada, o espanhol Jordi Ribera.



Nas rodadas anteriores, a seleção havia perdido para a França e Noruega e ganhado do Japão.

Sob o comando dele, o Brasil evoluiu bastante no handebol masculino, a ponto de, nos Jogos do Rio, jogar de igual para igual com as principais potências da modalidade. O trabalho fez ele ser convidado para treinar a Espanha. Ele aceitou a oferta e, sob o comando dele, passou invicta pela primeira fase do Mundial, depois de ficar fora da Olimpíada.

Jogos do Grupo A

Quarta-feira (11)

França 31 x 16 Brasil

Quinta-feira (12)

Rússia 39 x 29 Japão

Polônia 20 x 22 Noruega

Sexta-feira (13)

Japão 19 x 31 França

Sábado (14)

Brasil 28 x 24 Polônia

Noruega 28 x 24 Rússia

Domingo (15)

França 31 x 28 Noruega

Brasil 27 x 24 Japão

Segunda-feira (16)

Polônia 20 x 24 Rússia

Terça-feira (17)

Noruega 39 x 26 Brasil

Polônia 26 x 25 Japão

Rússia 24 x 35 França

Quinta-feira (19)

Rússia 28 x 24 Brasil

França 26 x 25 Polônia

Japão 23 x 38 Noruega