Brasil tenta se recuperar no Mundial de handebol

Recomeço





A Seleção masculina de handebol parte para o segundo desafio do Mundial da França, neste sábado (14). Depois de uma estreia negativa contra os pentacampeões e donos da casa, em Paris, a equipe tem agora a meta de bater a Polônia para somar os primeiros pontos no grupo A.

O confronto, que tem como palco o Parc des Expositions, em Nantes, está marcado para às 11h45min (horário de Brasília) e é extremamente importante para o Brasil na caminhada pela classificação. Os canais SporTV e ESPN farão a transmissão. Na história recente da Seleção, as duas equipes se encontraram três vezes, duas delas com vitória brasileira, sendo que a última foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Um dos pontos a serem analisados é que os poloneses sofreram várias alterações no elenco depois da Olimpíada, seja por lesões ou pela renovação natural do time.

– Alguns atletas pararam de jogar pela seleção da Polônia e eles também têm vários machucados. Acabaram fazendo uma renovação forçada e trouxeram jogadores mais jovens. Isso é bom porque também temos um time jovem, o que deixa o jogo mais igualado – acrescentou o treinador Washington Nunes. .

O armador direito José Guilherme de Toledo conhece bem os oponentes de amanhã, pois defende a camisa do clube polonês Orlen Wisla Plock, que conta com vários atletas da Seleção. O atleta destaca que mesmo com a recente renovação, eles têm um jogo coletivo forte:

– Para repetirmos a vitória contra a Polônia, precisamos de energia, temos que estar concentrados e unidos. Cada um tem uma função em quadra e todos têm que fazer esse papel em benefício do time. Conheço praticamente todos os jogadores da Polônia, muitos estão na minha equipe. É um time bastante físico e renovado, mas que está jogando bem.