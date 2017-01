Brasil vence Equador com placar apertado na estreia no Sul-Americano Sub-20

Três pontos

Seguindo a tradição de partidas com grande dificuldade na estreia de torneios desse nível, o Brasil sofreu, porém conseguiu os seus três primeiros pontos no Sul-Americano Sub-20 diante do Equador ao vencer o jogo por 1 a 0, nesta quarta-feira. A partida foi disputada no Estádio Olímpico Riobamba, no Equador, e contou com uma grande presença da torcida local.

Os primeiros 20 minutos foram de relativo domínio brasileiro, principalmente com o constante trabalho de pressão na saída de bola, que proporcionava sempre que os comandados de Rogério Micale estivessem próximos à meta de José Cevallos. Uma boa jogada armada pelo lado esquerdo com o lateral Guilherme Arana fez o Brasil levar perigo, mas nem Lucas Paquetá e nem David Neres conseguiram finalizar.

Do lado dos donos da casa, a melhora foi gradativa, com o ganho de confiança e maior exploração da velocidade de seus avantes, criando sua melhor chance aos 32min. Após um corte errado da defesa brasileira, o meia Bryan Cabezas ficou frente a frente com o goleiro Caíque, mas acabou isolando a bola, para desespero do torcedor em Riobamba.

Mal o segundo tempo havia começado e o clima ficou desfavorável para o Equador, com a expulsão de William Vargas após uma falta dura em Richarlison. Com isso, os espaços começaram a aparecer para o Brasil: através de um lançamento do zagueiro Lyanco e um passe preciso para o meio da área de Richarlison, o atacante Felipe Vizeu, do Flamengo, completou de pé-esquerdo para as redes, fazendo 1 a 0 para o Brasil.

Depois do gol, a seleção tentou ampliar o placar, mas sofreu com lesões. Micale precisou fazer as três substituições para tirar jogadors lesionados de campo, e o Brasil não conseguiu explorar a superioridade numérica. O único momento de oportunidade para o Equador veio aos 37min, quando, após passe em diagonal de Wilter Ayoví, a bola só não chegou a Herlin Lino porque o lateral-direito Dodô fez o corte providencial.

Na sexta-feira, o Brasil volta a entrar em campo às 20h, contra o Chile.

*LANCEPRESS