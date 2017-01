Brasil vence segunda consecutiva no Mundial de Handebol

Oitavas na mira

A seleção brasileira masculina de handebol derrotou o Japão por 27 a 24, neste domingo, na França, e ficou mais perto de conquistar sua classificação para as oitavas de final do Campeonato Mundial.



Com a vitória sobre o Japão, o Brasil subiu para o terceiro lugar do Grupo A, atrás de França e Noruega. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam de fase.

Esse foi o terceiro jogo da Seleção no Mundial. Na estreia o Brasil perdeu para a França, atual campeã mundial e vice-campeã olímpica, por 31 a 16. No sábado, reabilitou-se com uma vitória sobre a Polônia: 28 a 24.

Rússia e Polônia se enfrentam nesta segunda-feira, e uma eventual derrota dos poloneses pode fazer o Brasil se classificar mesmo perdendo os seus dois próximos jogos: para Noruega, na terça-feira, e Rússia, na quinta-feira.